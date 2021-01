Szkoleniowiec Manchesteru City Josep Guardiola w dalszym ciągu nie ma do swojej dyspozycji Sergio Aguero. Argentyńskiego napastnika zabraknie w składzie także na środowe spotkanie z Aston Villą.

32-letni napastnik obecnego sezonu zdecydowanie nie może zaliczyć do udanych. Najpierw zmagał się z kontuzją kolana, a z występy w ostatnich trzech meczach Premier League wykluczyła go kwarantanna. W obecnym sezonie zawodnik Manchesteru City w lidze wystąpił tylko pięć razy i nie udało mu się wpisać na listę strzelców.

– Nie jest gotowy na jutrzejsze spotkanie. Nadal pozostaje w izolacji – powiedział Guardiola, cytowany przez Sky Sports. – Potrzebujemy Aguero, tęsknimy za nim. Liczby mówią same za siebie – jest jednym z najlepszych napastników w naszej historii. To zawodnik, który sam może kreować sobie sytuacje i sam wygrywać mecze – kontynuował.

– Od dawna nie ma go z nami. Mogliśmy zacząć narzekać, ale zrobiliśmy coś zupełnie przeciwnego. Czekamy na niego. Chcemy jak najszybciej go odzyskać, ale jednocześnie musimy iść naprzód, a dzięki jakości naszych zawodników możemy to zrobić i znaleźć alternatywy – dodał.

Koronawirus w ostatnim czasie mocno dotknął również drużynę Aston Villi. Guardiola przyznaje, że nie wie w jakim składzie w środę wystąpią rywale, ale spodziewa się trudnej przeprawy.

– Jedynym naszym zmartwieniem w tej chwili jest Aston Villa. Nie wiemy, których zawodników mają dostępnych. Jutro zobaczymy. Spodziewamy się z ich strony najlepszego składu. Nie znam ich sytuacji, ale chciałbym, aby wszyscy wyzdrowieli. Jakość, jaką pokazali w tym sezonie w porównaniu z ubiegłym jest niesamowita. W tej lidze wiemy, że można wygrać pięć meczów z rzędu i przegrać trzy kolejne – dodał Guardiola.

Środowe spotkanie Manchester City – Aston Villa rozpocznie się o godzinie 19:00.