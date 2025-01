Guardiola przed meczem o wszystko dla Man City

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Josep Guardiola przed meczem Manchester City – Club Brugge

Manchester City przed środowym spotkaniem w Lidze Mistrzów ma na swoim koncie koncie osiem punktów. Klub z Etihad Stadium wciąż nie może być pewny gry w następnej rundzie rozgrywek. Tymczasem przed potyczką z Club Brugge w konferencji prasowej udział wziął menedżer ekipy z Premier League.

– W obecnej sytuacji musimy wygrać mecz. Jeżeli tak się nie stanie, to odpadniemy z Ligi Mistrzów. Chcemy awansować dalej, rozegrać jeszcze dwa spotkania i zakwalifikować się do kolejnego etapu – mówił Josep Guardiola cytowany przez BBC Sport.

Manchester City – sezon 2024/2025

– Co oznacza niepowodzenie Manchesteru City w awansie do następnej rundy? Nie byłoby to dobre dla klubu, ale teraz o tym nie myślę. Wiem, że wszyscy zastanawiają się, czy awansujemy dalej, czy nie. Myślę, że będziemy w stanie tego dokonać – dodał Hiszpan.

Ekipa z Etihad Stadium rozegra środowe spotkanie w roli gospodarza. Man City zmierzy się z ekipą z Belgii, legitymującą się bilansem 11 oczek. Mecz zacznie się o godzinie 21:00.

Angielska ekipa ma zamiar w rywalizacji z Belgami przerwać serię czterech spotkań bez wygranej w elitarnych rozgrywkach. Man City ostatnio przegrał kolejno z PSG (2:4) i z Juventusem (0:2). Wcześniej natomiast zremisował z Feyenoordem Rotterdam (3:3). Po raz ostatni wygrał w październiku, gromiąc u siebie Spartę Praga (5:0).