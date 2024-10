Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

De Bruyne wciąż nie może grać

Manchester City w tym sezonie musi radzić sobie z problemami kadrowymi. Poważnej kontuzji nabawił się Rodri, a od połowy września pauzuje także Kevin De Bruyne. Gwiazdor Obywateli doznał urazu uda w trakcie rywalizacji z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów. Wydawało się, że szybciej wróci do gry, ale mistrzowie Anglii dalej nie mogą na niego liczyć. Zapytany o sytuację zdrowotną De Bruyne trener Pep Guardiola nie przekazał kibicom dobrych wieści.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Okazuje się, że De Bruyne wciąż nie jest w pełni wyleczony. Podczas gry w piłkę odczuwa ból, który uniemożliwia mu trenowanie na pełnych obrotach.

– Chciałbym to powiedzieć, przede wszystkim chciałbym to wiedzieć, ale na ten moment nie mam pojęcia. De Bruyne czuje, że może trenować, ale nie na wystarczającym poziomie do konkurowania. Kiedy kopie piłkę albo cokolwiek z nią robi, odczuwa ból. Kevin musi czuć się odpowiednio, żeby prezentować pełnię swoich umiejętności. Czuje się lepiej, ale to jeszcze nie to – przekazał belgijski pomocnik.

De Bruyne po sezonie może odejść z Manchesteru City. Wówczas wygasa jego kontrakt, a o przedłużeniu póki co nie ma mowy. Władze klubu wahają się, gdyż nie są pewne dyspozycji gwiazdora po kolejnych problemach zdrowotnych. O Belgu mówi się w kontekście przenosin do Arabii Saudyjskiej lub Stanów Zjednoczonych.