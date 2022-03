Manchester City szykuje podwyżkę dla kluczowego gracza

PressFocus Na zdjęciu: Rodri

Manchester City niebawem zaoferują znaczną podwyżkę Rodriemu. Kontrakt pomocnika obowiązuje jeszcze do 2024 roku, ale Obywatele chcą docenić kluczowego dla Pepa Guardioli gracza i zapewnić sobie jego usługi na kilka najbliższych lat.

Kontrakt Rodriego z Manchesterem City obowiązuje do 2024 roku

Mimo tego Obywatele chcą zaproponować 25-latkowi nową umowę, która obowiązywać będzie do 2026 roku

Mistrzowie Anglii podwyższą też pensję pomocnika z 70 do 125 tysięcy funtów tygodniowo

Rodri doceniony przez Manchester City, nowy kontrakt w drodze

Manchester City zamierza niebawem zaproponować Rodriemu przedłużenie kontraktu. Jest to część planu strategicznego mistrzów Anglii, którzy rzadko czekają do ostatniego roku umowy, by zasiąść do rozmów z kluczowymi graczami. Obecny kontrakt Hiszpana z Obywatelami obowiązuje bowiem do 2024 roku, więc w teorii klub nie powinien obawiać się o najbliższą przyszłość zawodnika w drużynie. Liderzy Premier League chcą jednak docenić defensywnego pomocnika, który od 2019 roku, gdy trafił do Anglii z Atletico Madryt, stał się fundamentalną postacią dla zespołu Pepa Guardioli.

Nowa umowa ma obejmować przedłużenie współpracy o kolejne dwa lata – do 2026 roku. Będzie ona również zawierać znaczną podwyżkę. Obecnie Rodri zarabia w Manchesterze 70 tysięcy funtów tygodniowo. Po złożeniu parafki na nowym kontrakcie jego tygodniówka ma wzrosnąć do 125 tysięcy funtów.

25-latek sięgnął już z Obywatelami po cztery trofea, w tym mistrzostwo Anglii i dwa Puchary Ligi Angielskiej. Wszystko wskazuje na to, że po trwającym sezonie dorobek Hiszpana jeszcze się poprawi. Manchester City pozostaje liderem Premier League, wciąż pozostaje też w grze o Puchar Anglii i Ligę Mistrzów. W bieżącej kampanii Rodri rozegrał już 33 spotkania. Zanotował w nich trzy gole i asystę.

