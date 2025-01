Manchester City ostatnio było w niezwykłym kryzysie, co ma przełożenie na cele drużyny na trwający sezon. Ostatnio w rozmowie ze Sky Sports głos w sprawie zabrał Bernardo Silva.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Man City wypadło według Bernardo Silvy z walki o mistrzowski tytuł

Manchester City w trakcie trwającego sezonu miał walczyć o obronę mistrzowskiego tytułu. Rzeczywistość jest jednak taka, że dzisiaj chyba bardziej ekipa z Etihad Stadium musi skupić się na tym, aby finalnie zakwalifikować się do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Wypowiedział się na ten temat ostatnio jeden z graczy The Citizens.

– Teraz chodzi o rozliczenie się z rzeczywistością. Nie patrzę na Liverpool, jesteśmy na szóstym miejscu w lidze. Nie mogę zatem patrzeć na Liverpool, Arsenal czy kogokolwiek innego. Teraz patrzę na najbliższy mecz, aby spróbować zdobyć trzy punkty i zająć na koniec rozgrywek czwarte lub trzecie miejsce. Gdy do końca będzie dziesięć kolejek, to tak naprawdę będzie można kalkulować, jakie miejsce możemy zająć – mówił Bernardo Silva w rozmowie ze Sky Sports.

– Teraz powiedziałbym, że nie jest to niemożliwe, bo w piłce nożnej nie ma rzeczy niemożliwych, ale Man City na pewno odpada z wyścigu o tytuł. Nie ma co do tego wątpliwości. Dla nas jest już za późno – uzupełnił Portugalczyk.

– Ludzie zawsze mówią, że nie można wygrać ligi w styczniu, ale można ją przegrać. A rzeczywistość w tym sezonie jest taka, że ​​mistrzowskiego tytułu nie obronimy – rzekł piłkarz.

Man City swoje kolejne spotkanie rozegra już w sobotę. Zmierzy się wówczas w roli gospodarza z West Hamem United.

