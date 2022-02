fot. PressFocus Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Manchester United według informacji Daily Mail z Realem Madryt będzie rywalizował o zatrudnienie Mauricio Pochettino. Argentyńczyk jest aktualnie jednym z najbardziej rozchwytywanych trenerów na rynku.

Real Madryt i Man Utd to kluby poważnie zainteresowane zatrudnieniem Mauricio Pochettino

Argentyński trener prawdopodobnie po zakończeniu sezonu zakończy swoją pracę w PSG

Niepewny przyszłości w Realu Madryt jest Carlo Ancelotti

Giganci chcą Pochettino

Manchester United aktualnie jest prowadzony przez Ralfa Rangnicka. Niemniej ma być menedżerem Czerwonych Diabłów tylko do końca trwającego sezonu. Później ma objąć jedno ze stanowisk dyrektorskich w angielskiej ekipie.

Real Madryt rozgląda się natomiast za ewentualnym następcą Carlo Ancelottiego. Królewscy pewnym krokiem zmierzają po mistrzostwo La Liga. Aczkolwiek głównym celem Los Blancos jest Liga Mistrzów, a po pierwszym starciu z PSG sytuacja madryckiej drużyny nie jest łatwa. Paryżanie wygrali pierwsze spotkanie 1:0 po golu Kyliana Mbappe. W związku z tym realny scenariusz zakłada, że włoski trener może niebawem stracić pracę.

Mauricio Pochettino ma umowę ważną z Paris Saint-Germain. Nie brakuje jednak spekulacji, że latem stery nad ekipą z Parc des Princes ma przejąć Zinedine Zidane. Były szkoleniowiec Królewskich jest wymarzonym trenerem dla katarskich działaczy PSG. Siłą rzeczy Argentyńczyk straciłby pracę.

Były menedżer Tottenhamu w przypadku ewentualnego rozstania z klubem z Ligue 1 na brak zainteresowania jednak nie będzie mógł narzekać. Daily Mail już podaje, że Pochettino jest na celowniku Man Utd i Realu Madryt. Wygląda zatem na to, że latem dojdzie do angielsko-hiszpańskiej batalii o podpis Argentyńczyka pod kontraktem.

Pochettino nie jest jednak jedynym kandydatem do pracy w ekipie z Old Trafford. Wysoko stoją też akcje Erika ten Haga, prowadzącego Ajax. Piłkarze Czerwonych Diabłów chcieliby jednak, aby to właśnie Argentyńczyk przejął stery nad Man Utd. Daily Mail przekazywał wieści w tej sprawie na początku miesiąca.

