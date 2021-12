fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Manchester United dzisiaj wieczorem w hicie Premier League zmierzy się w roli gospodarza z Arsenalem. Tym samym znów okazje skonfrontowania siła z Kanonierami będzie miał Cristiano Ronaldo. Tymczasem przed tym starciem na pytania dziennikarzy dotyczące między innymi Portugalczyka odpowiadał pełniący obowiązki opiekuna Czerwonych Diabłów Michael Carrick.

Bardzo interesująco zapowiada się dzisiejszy klasyk w Premier LKeague z udziałem Man Utd i Arsenalu

Przed tym starciem głos zabrał p.o. menedżera Czerwonych Diabłów Michael Carrick

40-latek wypowiedział się między innymi na temat Cristiano Ronaldo i Ralfa Rangnicka

Carrick skomentował styl gry Ronaldo

Manchester United ma nadzieję, że po dwóch porażkach z rzędu w Premier League na swoim stadionie w końcu wróci na ścieżkę zwycięstw. Czerwone Diabły były w tych spotkaniach zmuszone uznać wyższość Liverpoolu (0:5) oraz Man City (0:2). Pomóc ma w tym przede wszystkim reprezentant Portugalii.

– Czy Ronaldo wywiera presję na przeciwnikach? Być może to mit. Być może taka jest rzeczywistość. Przez lata swojej kariery bronił barw wielu zespołów, grających w różnych stylach. Jednocześnie wszędzie odnosił sukcesy, zdobywając bramki. Jestem pewny, że wciąż będzie strzelał gole. Nie mam w tej kwestii żadnych wątpliwości – mówił Michael Carrick cytowany przez ESPN

Wkrótce stery nad zespołem z Old Trafford przejmie nowy opiekun. W tej sprawie były reprezentant Anglii też wyraził kilka zdań.

– Piłkarze są elastyczni, mając różne umiejętności. Man Utd też potrafi dostosować się do gry w różnych stylach. Ralf Rangnick jako trener w przeszłości miał już niezwykłe osiągnięcie. Jestem w związku z tym przekonany, że piłkarze nie potrafią doczekać się współpracy z tym trenerem – kontynuował 40-latek.

Powoli dobiega końca przygoda Carricka z pracą w roli opiekun Czerwonych Diabłów. Anglik nie ukrywał, że sprawiło mu to wiele radości. – To było wyzwanie, które bardzo mi się podobało. Nigdy nie wiesz, jaką rolę jutro może dać ci los. To jest dla mnie niezwykłe doświadczenie życiowe, które musiał przejść, aby nauczyć się coś z tej lekcji – powiedział Carrick.

Dzisiejsza potyczka Man Utd – Arsenal odbędzie się na Old Trafford. Pierwszy gwizdek sędziego w tym boju zabrzmi o 21:15.

