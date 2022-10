Źródło: The Sun

Pressfocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Niewykluczone, że Cristiano Ronaldo opuści zimą Manchester United. Angielski klub zaczął rozważać potencjalne scenariusze w tej sprawie.

Cristiano Ronaldo sprawia problemy Manchesterowi United

Pojawia się coraz więcej informacji o zimowym rozstaniu z Portugalczykiem

Angielski klub rozpatruje trzy scenariusze

Manchester United przed trudną decyzją

Cristiano Ronaldo latem ubiegłego roku wrócił na Old Trafford, aby ponownie reprezentować Manchester United. Wydawało się, że to świetna decyzja dla obu stron. Wraz z upływem czasu, zawodnik i klub zaczęli tego żałować. Portugalczyk nie potrafi przebić się do wyjściowej jedenastki, a dodatkowo sprawia problemy dyscyplinarne (dwukrotnie odmówił wejścia na boisko).

Aktualny kontrakt wiąże Ronaldo z angielskim gigantem do 30 czerwca 2023 roku. Manchester United rozważa jednak pożegnanie się z Portugalczykiem już tej zimy. Gigant Premier League ma trzy opcje na zakończenie współpracy. Pierwsza z nich jest najprostsza, ponieważ zakłada wypłacenie 37-latkowi odprawy w wysokości 9,6 miliona funtów, czyli tyle ile Ronaldo zarobiłby do końca tego sezonu.

Manchester United teoretycznie może też rozwiązać kontrakt z Ronaldo z powodu problemów dyscyplinarnych, które sprawia Portugalczyk. Mogłoby to jednak być czasochłonne. Trzeci scenariusz zakłada potencjalną sprzedaż 37-latka do innego klubu w zimowym oknie transferowym. Ronaldo łączony jest między innymi z grą w MLS. Portugalczyka w Chelsea widzi właściciel tego klubu. Przekonany do sprowadzenia 27-latka nie jest jednak trener Graham Potter. Snajper Manchesteru United łączony jest także z Romą, gdzie miałby okazję ponownie współpracować z Jose Mourinho.

Czytaj także: Właściciel giganta Premier League chętny na transfer Ronaldo