Kevin De Bruyne doznał poważnej kontuzji ścięgna podkolanowego i będzie pauzował przez dłuższy czas. Jak informuje Daily Star, może to wpłynąć na odnowienie kontraktu z Manchesterem City.

IMAGO / Matt Wilkinson Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne od jakiegoś czasu mierzy się z poważną kontuzją

Belg ma problem ze ścięgnem podkolanowym

Według Pepa Guardioli przerwa może potrwać nawet kilka miesięcy

Manchester City wstrzymał rozmowy ws. odnowienia kontraktu

Manchester City. Kontuzja zaprzepaści nowy kontrakt De Bruyne?

Kevin De Bruyne zmaga się z poważną kontuzją ścięgna podkolanowego. Na ten moment nie wiadomo, kiedy dokładnie Belg wróci do gry, ale według Pepa Guardioli czeka go przynajmniej kilka miesięcy przerwy.

– To poważna kontuzja. Będzie pauzował przez kilka miesięcy. Kontuzja to cios i wielka strata. Przez długi czas będzie to dla nas naprawdę ciężkie. Musimy patrzeć w przyszłość. Mamy alternatywy. Kevin jest niezastąpiony, ale mamy utalentowanych graczy – stwierdził Pep Guardiola.

Jak informuje Daily Start, kontuzja może wpłynąć na decyzję Manchesteru City ws. odnowienia kontraktu, który obowiązuje do 2025 roku. Już teraz odłożono rozmowy na późniejszy termin.

Zobacz także: Zła wiadomość dla polskich kibiców. Liga Mistrzów znika z TVP