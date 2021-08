Manchester City rywalizację w nowym sezonie Premier League rozpocznie od trudnego wyjazdowego spotkania z Tottenhamem Hotspur. Menedżer Obywateli Josep Guardiola przed meczem zwrócił uwagę na to, jak wyglądały przygotowania jego drużyny, podczas których nie miał do dyspozycji większości swoich piłkarzy.

Manchester City sezon 2021/22 zainauguruje w niedzielne popołudnie. W wyjazdowym meczu zmierzy się z Tottenhamem Hotspur

Menedżer Obywatel Josep Guardiola zwrócił uwagę, że podczas przygotowań do nowego sezonu nie miał do dyspozycji wszystkich zawodników

Hiszpan stanął również w obronie klubu, po tym jak ten sfinalizował za 100 milionów funtów transfer Jacka Grealisha

Niekomfortowe przygotowania do nowego sezonu

– Wcześniej mieliśmy cztery lub pięć tygodni na przygotowania. Teraz czwartek był pierwszym dniem, w którym byliśmy wszyscy razem. To jest zupełnie inna sytuacja. Jest podobnie jak w poprzednim sezonie, kiedy graliśmy przeciwko Wolverhamptonowi bez rozegrania żadnego meczu towarzyskiego. Ludzie pytali mnie, w jakiej formie jest drużyna, a ja nie wiedziałem! Nie widziałem ich – powiedział Guardiola, cytowany przez Sky Sports.

– Dlatego ważna będzie mentalność i silna głowa. Wiemy, że wciąż jesteśmy daleko od naszej najlepszej formy. W trakcie przygotowań nie mieliśmy do dyspozycji 75-80 procent zawodników, ale najważniejszą rzeczą, jaką zrobiliśmy w poprzednim sezonie, było dostosowanie się, adaptacja i nie narzekanie – kontynuował hiszpański szkoleniowiec Manchesteru City.

– Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, mecz po meczu, wprowadzaliśmy zawodników i doprowadzaliśmy ich do najlepszej formy. To dlatego odnieśliśmy sukces w poprzednim sezonie, ponieważ nie narzekaliśmy na początku. Patrzyliśmy na to, co możemy zrobić, aby poprawić zespół i kiedy doszliśmy do pewnego momentu, zaczęliśmy wygrywać, wygrywać i wygrywać, a w ciągu czterech miesięcy byliśmy niepokonani. To dlatego wygraliśmy Premier League i doszliśmy do ostatniej fazy wszystkich rozgrywek – powiedział Guardiola.

Guardiola stanął w obronie klubu

Guardiola po raz kolejny stanął również w obronie klubu, w kierunku którego pojawiły się pytania związane z przestrzeganiem Finansowego Fair Play, po tym jak do Manchesteru City za 100 milionów funtów trafił Jack Grealish. Na wydatki innych klubów w piątek uwagę zwrócił menedżer Liverpoolu Juergen Klopp.

– Wydajemy, ponieważ możemy to zrobić. Nie wydajemy, kiedy nie mamy takiej możliwości. Inwestujemy to, co możemy zainwestować. Mogliśmy wydać 100 milionów funtów na Jacka Grealisha, ponieważ sprzedaliśmy zawodników za 60 milionów funtów. Ostatecznie wyłożyliśmy 40 milionów funtów. Taka jest rzeczywistość, o której powiedział mi klub. Mamy limity dotyczące Finansowego Fair Play. Jeśli się z tym nie zgadzają, mogą iść do sądu, wystosować oświadczenie, a my będziemy się bronić – stwierdził menedżer Manchesteru City.

