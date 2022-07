PressFocus Na zdjęciu: Riyad Mahrez

Manchester City poinformował w piątek o podpisaniu nowego kontraktu z doświadczonym skrzydłowym. Riyad Mahrez związał się z klubem z Etihad Stadium do czerwca 2025 roku.

Riyad Mahrez pozostanie piłkarzem Manchesteru City przez kolejne trzy lata

31-letni piłkarz przedłużył w piątek swój kontrakt z klubem

Do tej pory w barwach Manchesteru City wystąpił 189 razy

Riyad Mahrez zostaje w Manchesterze City

Reprezentant Algierii, który jest bardzo ważnym elementem w układance menedżera Josepa Guardioli, trafił do Manchesteru City latem 2018 roku z Leicester City. Razem z zespołem z Etihad Stadium trzykrotnie zdobył mistrzostwo Anglii, a także dotarł do finału Ligi Mistrzów. Do tej pory rozegrał w jego barwach 189 spotkań we wszystkich rozgrywkach, strzelając 63 gole i dokładając do tego 45 asyst.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem nową umowę. Cieszyłem się każda minutą mojego czasu tutaj. To przyjemność być częścią tak niesamowitego klubu – powiedział Mahrez cytowany przez oficjalną stronę klubu.

– Pomoc w osiągnięciu sukcesu, który odnieśliśmy w ciągu ostatnich czterech sezonów, jest czymś niezapomnianym i sprawiło, że wszyscy jesteśmy głodni kolejnych osiągnięć. Chciałbym również podziękować Pepowi, Txiki i sztabowi trenerskiemu za sposób w jaki pomogli mi rozwinąć się jako zawodnik – dodał.

Zadowolenia z przedłużenia umowy nie krył również dyrektor klubu Txiki Begiristian: – Riyad odegrał ważną rolę w naszym sukcesie w ciągu czterech lat, odkąd do nas dołączył i wszyscy jesteśmy zachwyceni tym, że zgodził się na podpisanie nowej umowy.

– Wniósł tak wiele do klubu ze swoimi umiejętnościami, talentem, zaangażowaniem i chęcią wygrywania, co pokazywał od momentu, w którym tutaj przybył. Wiem również, że Pep i sztab szkoleniowy uwielbiają pracować z Riyadem – dodał.

Zobacz także: Nathan Ake zostaje w Manchesterze City. Nici z transferu do Chelsea