Źródło: The Athletic

fot. PressFocus Na zdjęciu: Nathan Ake

Nathan Ake nie zostanie jednak nowym zawodnikiem Chelsea. Według najnowszych doniesień holenderski defensor będzie kontynuował swoją karierę w Manchesterze City.

Nathan Ake był bliski dołączenia do Chelsea

Holender zostanie jednak w Manchesterze City na kolejny sezon

Decyzja została podjęta na podstawie woli obu stron

Spory zwrot akcji

Defensywa Chelsea duża wycierpiała w ostatnich tygodniach. Z Londynu zdecydowali się wyprowadzić Andreas Christensen i Antonio Rudiger, a kwestia pozostania Cesara Azpilicuety wciąż stoi pod znakiem zapytania. Z tego właśnie powodu The Blues zintensyfikowali działania na rynku transferowym w celu uzupełnienia braków kadrowych.

Trzecia siła poprzedniego sezonu Premier League dopina hitowy transfer Kalidou Koulibaly’ego, który po wielu latach zdecydował się na opuszczenie Neapolu. Na tym jednak nie koniec. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że nowym defensorem Chelsea już wkrótce zostanie także Nathan Ake.

Thomas Tuchel przez długi czas był zainteresowany lewonożnym stoperem, a londyński klub czynił poważne kroki w stronę ściągnięcia go do siebie. Nieoczekiwanie, w piątek doszło do sporego zwrotu akcji, bowiem Holender na ten moment będzie kontynuował swoją karierę w Manchesterze City.

Mistrzowie Anglii są zadowoleni z dotychczasowej współpracy z 27-latkiem i nigdy tak naprawdę nie rozważali jego sprzedaży. Ake również czuje się wystarczająco doceniony, dlatego zgodził się na pozostanie w obecnym klubie i nie ma zamiaru rozglądać się za nowym pracodawcą.

Zaskoczona takim obrotem spraw Chelsea obrała sobie za cel Presnela Kimpembe z Paris Saint-Germain. Ten transfer stanie się zdecydowanie bardziej prawdopodobny w momencie, gdy mistrzowie Francji sfinalizują transakcję Milana Skriniara z Interu Mediolan.

