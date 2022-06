fot. PressFocus Na zdjęciu: Harry Maguire

Harry Maguire nie może być zadowolony po ostatnim sezonie w wykonaniu Man Utd. Czerwone Diabły ostatecznie nie wywalczyły przepustki do gry w Lidze Mistrzów. Reprezentant Anglii pozwolił sobie na podsumowanie kampanii w rozmowie z klubowymi mediami.

Man Utd ma za sobą bardzo nieudany sezon w swoim wykonaniu

Na podsumowanie ostatniej kampanii pozwolił sobie Harry Maguire

Reprezentant Anglii wierzy jednocześnie, że pod wodza Erika ten Haga ekipa z Old Trafford odzyska blask

Maguire z optymizmem spogląda w przyszłość

Harry Maguire dołączył do Man Utd w 2019 roku z Leicester City. Zawodnik parafował kontrakt do końca czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. 29-latek podzielił się opinia na temat tego, co za ekipą z Old Trafford.

– Sezon był rozczarowujący dla Manchesteru United, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo. Piłka nożna to moje życie. Bardzo zależy mi na Manchesterze United. Interesuje mnie wygrywanie i doprowadzenie klubu tam, gdzie musi być, fani na to zasługują – mówił Maguire cytowany przez oficjalną stronę internetową Czerwonych Diabłów.

– Jestem pewny, że od pierwszego dnia okresu przygotowawczego wszyscy będą się krzątać, robiąc wszystko, co możliwe, aby zaimponować i nabrać formy. Przed nami wielki sezon. Wiemy, że poprawimy się, bo ostatnio wiele rzeczy było nie tak, jak sobie wyobrażaliśmy Erik. Ten Hag wniesie pozytywną energię, a zawodnicy zostaną nią nasyceni – dodał Anglik.

42-krotny reprezentant Anglii w ostatniej kampanii wystąpił łącznie w 37 meczach, notując w nich dwa trafienia. Środkowy defensor trafił do Man Utd za 87 milionów euro. Od momentu, gdy trafił na Old Trafford, to nie wygrał z Czerwonymi Diabłami jeszcze żadnego trofeum.

