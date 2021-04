Liverpool wypunktował w drugiej połowie Arsenal i pokonał Kanonierów 3:0. Dwa gole zanotował Diogo Jota, do siatki trafił także Mohamed Salah.

Arsenal popełnił zbyt wiele błędów

Od samego początku widać było, który zespół znajduje w lepszej dyspozycji. Choć to w Liverpoolu panuje prawdziwy horror związany z kontuzjami, to aktualni mistrzowie Anglii urządzili Kanonierom prawdziwą lekcję futbolu. W pierwszej połowie podopieczni Mikela Artety zdołali jeszcze uchronić się przed utratą gola, ale po zmianie stron The Reds nie okazali już litości.

W 64. minucie wprowadzony z ławki Diogo Jota wykorzystał podanie Trenta Alexandra-Arnolda, dając Liverpoolowi prowadzenie. Kilka akcji później Fabinho idealnie uruchomił Mohameda Salaha. Egipcjanin wygrał pojedynek z Gabrielem i sprytnie posłał piłkę pod Berndem Leno. Kwadrans później The Reds przypieczętowali swoje zwycięstwo. Przy tym trafieniu również maczał palce Gabriel. Stoper Arsenalu źle wybił, a jego podanie przejął Alexander-Arnold. Salah podał do Sadio Mane, a ten usiłował je przyjąć. Zamiast tego jego kontakt z piłką skończył się asystą przy drugim golu Joty.

Liverpool czekał na zwycięstwo na Anfield od niemal pięciu lat, ale gdy podopiecznym Kloppa się to wreszcie udało, zrobili to z przytupem. To było pewne, zasłużone zwycięstwo, dające sporo nadziei przed nadchodzącym dwumeczem z Realem Madryt.