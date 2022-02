Klopp bez wątpliwości ws. Firmino. Klub szykuje propozycję

PressFocus Na zdjęciu: Roberto Firmino

Roberto Firmino jest związany z Liverpoolem umową do 2023 roku, ale klub z Anfield Road ma być gotowy do jej przedłużenia. Brazylijskiego piłkarza w swoim zespole chce zatrzymać menedżer Juergen Klopp.

Niepewna przyszłość Firmino

Przyszłość Firmino w ostatnich tygodniach była tematem intensywny spekulacji. Coraz częściej mówiło się o jego możliwym pożegnaniu z Liverpoolem, ale wszystko wskazuje na to, że doniesienia te nie będą miały pokrycia w rzeczywistości. Według informacji Football Insider The Reds są gotowi do zaoferowania piłkarzowi nowego kontraktu.

Menedżer Liverpoolu Juergen Klopp uważa, że Firmino w nadchodzących sezonach nadal będzie miał do odegrania ważną rolę w zespole i chciałby zatrzymać go na dłużej. Na razie nie wiadomo jednak jak na takie rozwiązanie zapatruje się sam piłkarz, który w tym sezonie nie może liczyć na regularne występy w podstawowym składzie.

W obecnym sezonie Firmino rozegrał w barwach Liverpoolu 14 spotkań w Premier League, ale tylko siedem razy wybiegał na murawę w wyjściowej jedenastce. Trudno się spodziewać, aby jego sytuacja uległa poprawie, tym bardziej, że do drużyny niedawno dołączył Luis Diaz.

Do tej pory Firmino w drużynie The Reds rozegrał 314 spotkań, zdobywając 94 bramki i dokładając do tego 73 asysty.

