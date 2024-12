Arne Slot o umowach: Salaha, Van Dijka i Alexandra Arnolda

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Arne Slot zabrał głos na temat trzech liderów Liverpoolu

Liverpool jest w trakcie negocjacji w sprawie przyszłości trzech kluczowych graczy. Mowa o Mohamedzie Salahu, Virgilu Van Dijku i Trencie Alexandrze-Arnoldzie. Przed starciem z West Hamem United menedżer The Reds został poproszony o komentarz w sprawie trzech graczy, którym z końcem trwającego sezonu wygasają obecne umowy.

Udany debiut Jakuba Stolarczyka w Premier League

– Gdyby coś się zmieniło, zdecydowanie nie byłby to czas, aby to ogłaszać. Ogólnie mam taką zasadę, że nie omawiam sytuacji kontraktowych. Byłoby niespodzianką, gdybym to ja ogłosił przedłużenie umowy jednego z graczy! Pytaj dalej, bo to twoja praca, ale to tego typu pytanie, na które możesz nie otrzymać odpowiedzi – mówił Arne Slot cytowany przez Daily Mail, odnosząc się do pytania jednego z dziennikarzy.

– Oczywiście od 1 stycznia coś może się zmienić dla Was, prasy, ale oni cały czas prowadzą negocjacje z klubem. Zobaczmy, co stanie się dalej. Dopóki grają tak, jak teraz, główny trener jest szczęśliwy – przekazał Holender.

Swój ostatni mecz w 2024 roku Liverpool rozegra na London Stadium z West Hamem United. Mecz odbędzie się o godzinie 18:15 w niedzielę. Będzie to spotkanie w ramach 19. kolejki ligi angielskiej. The Reds powalczą w tym meczu o swoje czternaste zwycięstwo w tym sezonie.

