fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Federico Chiesa może wrócić do Juventusu

Juventus w tym sezonie pod wodzą Thiago Motty nie zachwyca. Drużyna z Turynu upodobała sobie remisowanie spotkań. Jednocześnie władze klubu rozglądają się za zawodnikami do ofensywy. Niewykluczone, że niebawem Stara Dama dopnie transfer, który byłby wielkim powrotem, a informacjami w sprawie podzielił się portal Fichajes.net.

Źródło podaje, że Juventus może wyciągnąć pomocną dłoń w kierunku Federico Chiesy. Utalentowany włoski piłkarz przeżywa aktualnie trudny czas w Liverpoolu, gdzie w tym sezonie zaliczył zaledwie cztery występy. Zdecydowanie oczekiwania względem zawodnika były większe. Chiesa nie potrafi się jednak przebić do wyjściowego składu The Reds, przegrywając rywalizację z innymi graczami. To podobno zmusza Włocha do tego, aby rozważyć powrót do Serie A.

Faworytem do pozyskania Cheisy ma być Juventus, w którego barwach Chiesa zaliczył jak na razie najlepszy okres w karierze. W turyńskiej ekipy wystąpił w 130 spotkaniach, notując w nich 32 trafienia i 23 asysty. 51-krotny reprezentant Włoch jest dzisiaj wyceniany na 22 miliony euro. Niemniej realny scenariusz zakłada, że piłkarz finalnie mógłby zmienić pracodawcę za kwotę znacznie mniejszą. Liverpool za transakcję z udziałem gracza w sierpniu wyłożył 12 milionów euro.

