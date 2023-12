Joel Matip miał po sezonie opuścić Liverpool ze względu na wygasający kontrakt. Jednak w świetle niedawnej ciężkiej kontuzji Jurgen Klopp potwierdził, że są szansę na to, aby klub przedłużył umowę z obrońcą.

Imago / Mark Cosgrove Na zdjęciu: Joel Matip

Joel Matip w ostatnim meczu przeciwko Fulham zerwał więzadła krzyżowe

Kontrakt obrońcy wygasa po sezonie

Jurgen Klopp uważa, że w tej sytuacji klub zachowa klasę i przedłuży umowę obrońcy

Joel Matip może otrzymać nowy kontrakt od klubu

Joel Matip nie zaliczy do najlepszych ostatniego ligowego starcia przeciwko Fulham. Kameruńczyk musiał przedwcześnie opuścić boisko ze względu na odniesioną kontuzję. Szczegółowe badania wykazały, że obrońca Liverpoolu zerwał więzadła krzyżowe i czeka go wiele miesięcy przerwy. Niefortunnie dla 32-latka jego kontrakt z “The Reds” dobiega końca, a pierwotne plany nie zakładały jego przedłużenia. Jednak Jurgen Klopp uważa, że biorąc pod uwagę okoliczności, to nowa umowa dla Matipa wydaje się prawdopodobna.

– Jestem prawie pewny, że klub zachowa się z klasą – powiedział Klopp.

– Powiedziałbym, że jest szansa na nowy kontrakt, to prawda, ale to nie moja decyzja – dodał.

Matip w Liverpoolu gra od 2016 roku, gdy trafił do Premier League na zasadzie wolnego transferu. Od tego momentu zagrał 201 meczów, w których zdobył 11 bramek i zaliczył 6 asyst. Wraz z klubem wygrał m.in. Ligę Mistrzów, Mistrzostwo Anglii oraz Klubowe Mistrzostwo Świata.