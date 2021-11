PressFocus Na zdjęciu: Alisson

Alisson celuje w obecnym sezonie nie tylko w zdobycie tytułu mistrza Anglii, ale także zwycięstwa w innych rozgrywkach, w których Liverpool nadal bierze udział

The Reds obecnie zajmują czwarte miejsce w tabeli Premier League z czteropunktową stratą do lidera

W kolejnym ligowym meczu Liverpool zmierzy się u siebie z Arsenalem

Alisson wskazuje cele

– Szczerze mówiąc, chodzi o coś więcej. Chcemy czegoś więcej – powiedział Alisson w wywiadzie udzielonym klubowemu magazynowi, zapytany o to, czy głównym celem Liverpoolu na sezon 2021/22 jest odzyskanie mistrzowskiego tytułu.

– Oczywiście chcemy wygrywać wszystkie rozgrywki, w których gramy. Chcemy wygrać Ligę Mistrzów Premier League, Puchar Anglii i Carabao Cup, wszystkie rozgrywki, w których będzie to możliwe – kontynuował brazylijski bramkarz. – To powinien być cel i zadanie dla każdego takiego zespołu jak my. Musimy jednak podchodzić do tego mecz po meczu i musimy być skoncentrowani w swojej pracy, aby wykonać w 100 procentach to, co mamy do zrobienia – dodał.

Aktualnie Liverpool zajmuje czwarte miejsce w tabeli Premier League, mając cztery punkty straty do prowadzącej Chelsea. W ostatnich dwóch ligowych spotkaniach The Reds zdobyli jednak tylko jeden punkt. Najpierw zremisowali 2:2 z Brighton, a następnie doznali pierwszej porażki w obecnym sezonie, ulegając 2:3 West Hamowi United. Kolejny mecz w Premier League drużyna Juergena Kloppa rozegra 20 listopada, podejmując na Anfield Road Arsenal.

