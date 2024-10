Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Joel Matip

Czołowy gracz Liverpoolu w ostatnich latach kończy karierę

Liverpool bez dwóch zdań w czasie całej swojej historii miał wielu wybitnych graczy, którzy reprezentowali jego barwy. Byli jednak też tacy, którzy piłkarsko byli mocno przeciętni, ale nadrabiali wieloma innymi aspektami, co pozwoliło im przez lata reprezentować barwy zespołu z Anfield Road. Jednym z takich graczy jest Joel Matip.

33-letni środkowy obrońca wraz z końcem poprzedniego sezonu odszedł z Liverpoolu i pozostawał bez klubu. W ostatnim czasie plotki łączyły go z Schalke 04, ale okazuje się, że do tego ruchu nie dojdzie. Jak przekazał serwis “Ruhr Nachrichten S04”, Matip postanowił odwiesić buty na kołek i zakończyć swoją piłkarską karierę.

Joel Matip to wieloletni gracz i defensor zespołu The Reds, gdzie największe sukcesy święcił przy współpracy z Jurgenem Kloppem. W sumie w barwach Liverpoolu wygrał wszystko, co było do wygrania na zawodowym poziomie. Sięgnął po Ligę Mistrzów oraz mistrzostwo Anglii. Pochwalić może się również dwoma pucharami Ligi Angielskiej. W sumie dla zespołu z Premier League rozegrał 201 meczów, strzelając w nich 11 bramek oraz notując sześć asyst. Kameruńczyk 27 razy reprezentował także swój kraj.

