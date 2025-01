Już dzisiaj wieczorem Liverpool zmierzy się z Manchesterem United w hitowym meczu Premier League. Oto przewidywane składy na ten pojedynek, w którym faworytem jest zespół The Reds.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Kto zagra w meczu Liverpool – Manchester United?

Już dziś wieczorem Liverpool na Anfield zmierzy się w hitowym starciu Premier League z Manchesterem United. Mecz ten jeszcze kilka lat temu byłby spotkaniem dwóch zespołów walczących o najwyższe miejsca na ligowym podium, ale sytuacja nieco się zmieniła. Gospodarze nadal są czołową drużyną ligi i pod wodzą Arne Slota na nowo się odrodzili i wiele wskazuje, że mogą zostać tegorocznym mistrzem Anglii – obecnie dość pewnie rozsiedli się na fotelu lidera.

Z kolei Czerwone Diabły to zespół, który pomimo zatrudnienia Rubena Amorima nie daje swoim kibicom zbyt wiele radości. United bardzo słabo grają i tak samo punktują. Obecnie gracze z Manchesteru są na 14. miejscu w ligowej tabeli i mając na koncie raptem 22 punkty bliżej im do strefy spadkowej niż tej dające prawo gry w pucharach. Nadal jednak jest to spotkanie wielkich marek, może nawet największych na Wyspach Brytyjskich.

Oto składy na ten mecz, które przewiduje portal “90min.com”.

Przewidywany skład Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Diaz.

Przewidywany skład Manchester United: Onana; De Ligt, Maguire, Martinez; Mazraoui, Mainoo, Ugarte, Dalot; Amad, Fernandes; Hojlund.

