Liverpool – Manchester City. Klopp: wciąż są najlepszą drużyną w Europie

W niedzielę 3 października odbędzie się hit 7. kolejki Premier League – Liverpool kontra Manchester City. Juergen Klopp na konferencji prasowej docenił klasę rywala.

3 października to data meczu Liverpool – Manchester City

Stawka spotkania na Anfield jest duża, czego świadomy jest Juergen Klopp

Niemiecki trener poświęcił sporo czasu aktualnym mistrzom Anglii

Liverpool musi wejść na wyżyny swoich umiejętności

Od lat mecze Liverpoolu z Manchesterem City dostarczają ogromnych emocji. Tym razem nie będzie inaczej. W niedzielę zmierzą się ze sobą aktualny lider i wicelider Premier League. Świadomy trudności i rangi tego pojedynku jest Juergen Klopp.

– Manchester City to wybitna drużyna. Teraz przegrali z PSG. Po naszym spotkaniu z Porto znałem tylko wynik a ja powiedziałem, że z pewnością będą chcieli się poprawić. Ale tak naprawdę nie muszą. Obejrzałem ten mecz i to był kawał dobrej piłki. Manchester City zagrał naprawdę dobry mecz, który przegrali poprzez dwie sytuacje, może trzy, lub czterech, kiedy nie wykorzystali swoich szans i PSG mogło strzelić bramkę. Ale kiedy pomyślisz o jakości PSG i sposobie, w jaki Manchester City ich zdominował, to mówi wiele, o ich jakości – wyznał Juergen Klopp.

– Powiedziałbym, że musimy zagrać naprawdę dobry mecz, aby mieć z nimi szanse. Ale to jest Anfield i naprawdę nie możemy się doczekać – dodał opiekun Liverpoolu, który kontynuował zachwyty nad formą i potencjałem Manchesteru City.

– Oczywiście, jesteśmy w dobrej dyspozycji. Znajdujemy się w dobrym momencie i właśnie w takim trzeba się znajdować, by móc podjąć rywalizację z nimi. Dla mnie wciąż są najlepszą drużyną w Europie. Tydzień temu grali z Chelsea i każdy mówił o sile Chelsea i o tym, jacy są dobrzy, oczywiście, że są świetni, ale tego dnia City było zdecydowanie lepszym zespołem. Mierzymy się z tym zespołem i musimy strzelać gole, by wygrać mecz – rzekł niemiecki trener.

– Wszystko, co zrobiliśmy w ciągu ostatnich kilku tygodni jest pomocne, ponieważ jesteśmy pewni siebie w tym aspekcie. Ale musimy bronić na naszym absolutnie najwyższym poziomie, aby pozostać w grze i upewnić się, że zdobyte przez nas bramki zrobią różnicę – powiedział Juergen Klopp.

