Pomocnik Manchesteru United Bruno Fernandes odpowiedział na sugestie Juergena Kloppa, że Czerwone Diabły otrzymują zbyt wiele rzutów karnych. Zdaniem niemieckiego szkoleniowca arbitrzy mniej chętniej dyktują jedenastki dla jego zespołu.

Wypowiedzi Juergena Kloppa zostały ostatnio mocno skrytykowane przez byłego sędziego Marka Clattenburga. Teraz głos w tej sprawie zabrał również Bruno Fernandes, który w zespole z Old Trafford jest etatowym egzekutorem rzutów karnych. – Szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to. Oczywiście widzę, co mówią ludzie, ale naprawdę mnie to nie obchodzi. Nie koncentruję się na tym – powiedział Bruno Fernandes, cytowany przez ESPN.

– Grałem w Portugalii, a kiedy grasz dla Sportingu, Benfiki lub Porto zawsze mówi się o tego typach rzeczach. Czasami, aby wywrzeć presję na sędziego, a czasami tylko po to, aby zrobić trochę hałasu w prasie. Ale dla mnie najważniejsze jest to, że kiedy mamy rzut karny, podchodzę do miejsca jego wykonania i muszę wykonać swoją pracę – dodał Portugalczyk.

W tym sezonie sędziowie podyktowali dla Manchesteru United sześć rzutów karnych. To jeden więcej niż dla Liverpoolu i aż cztery mniej niż dla Leicester City. Fernandes wskazuje na proste wytłumaczenie ilości rzutów karnych, które otrzymuje jego drużyna.

– Mamy naprawdę szybkich zawodników z przodu. Anthony Martial jest jednym z najlepszych zawodników w grze jeden na jednego w polu karnym. Marcus Rashford to kolejny szybki zawodnik, który ma bardzo szybkie stopy, które mogą w każdej chwili odebrać piłkę obrońcy – kontynuował. – To normalne, że w takich sytuacjach zostają czasami zahaczeni, upadają i uzyskujemy rzut karny. To wszystko. Ludzie mogą mówić i mówić, co tylko chcą. Ale dla mnie i dla drużyny najważniejsze jest kontynuowanie robienia dobrych rzeczy, a kiedy otrzymujemy rzut karny, to jego wykorzystanie – dodał pomocnik Manchesteru United.

W niedzielę rozegrany zostanie hit Premier League pomiędzy Liverpoolem i Manchesterem United. Spotkanie, które rozegrane zostanie na Anfield Road, rozpocznie się o godzinie 17:30.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin