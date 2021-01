Były sędzia Premier League Mark Clattenburg w ostrych słowach odniósł się do niedawnych wypowiedzi menedżera Liverpoolu Juergena Kloppa na temat sędziów. Znany arbiter nazwał niemieckiego szkoleniowca hipokrytą.

Reakcja Clattenburga odnosi się do komentarzy szkoleniowca The Reds po niedawnym przegranym 0:1 meczu z Southampton. Po zakończeniu spotkania Klopp stwierdził, że jego drużyna powinna otrzymać dwa rzuty karne. Zasugerował również, że takie decyzje mogłyby zostać podjęte, gdyby w miejscu Liverpoolu był Manchester United.

Clattenburg uważa, że wypowiedzi Kloppa być może były próbą wpłynięcia na arbitrów najbliższego spotkania jego drużyny. W niedzielę Liverpool podejmował będzie u siebie MAnchester United.

– Juergen Klopp powinien się martwić, bo jego komentarze w zeszłym tygodniu o Manchesterze United i rzutach karnych wyglądają jak z podręcznika Sir Alexa Fergusona – powiedział Clattenburg, cytowany przez ESPN. – To gra na emocjach – próba wpłynięcia na sędziego Paula Tierney’a i dostania się do jego głowy przed wielkim meczem między Liverpoolem a United w tę niedzielę – dodał.

– Ale powiedzmy sobie jasno: nie ma żadnego spisku ze strony sędziów. Czy Klopp sugerował, że jest? Czy może sugerował, że United ma zawodników, który są chętnie nurkują? Jeśli jego zamiarem było to pierwsze, to nie mam na to czasu. Po prostu jest to nieprawdą. Brzmi także jak hipokryta, jeśli sugeruje, że zawodnicy United chcą wymuszać rzuty karne. Tacy zawodnicy jak Salah i Mane są tak samo zdolni do stosowania podobnej taktyki – kontynuował Clattenburg.

“Klopp nie lubi przegrywać”

– Wyraźnie robi się nerwowy. Od czasu Fergiego nie widzieliśmy tak rażącej próby wpłynięcia na sędziego przed wielkim meczem. Klopp nie robił tego w ostatnim sezonie, kiedy Liverpool wygrywał co tydzień. On nie lubi przegrywać, nigdy tego nie lubił. Ale nie ma racji sugerując, że wokół United panuje aura, w której podejmuje się dla nich korzystne decyzje – dodał Clattenburg.

Niedzielne spotkanie na Anfield Road rozpocznie się o godzinie 17:30. Manchester United przystąpi do niego z pozycji lidera Premier League. Aktualnie drużyna Ole Gunnara Solskjaera ma trzy punkty przewagi nad Liverpoolem.



