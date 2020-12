Liverpool karcił niemiłosiernie Crystal Palace!

Liverpool FC w kapitalnym stylu przełamał serię spotkań bez zwycięstwa na wyjeździe. The Reds wygrali z Crystal Palace 7:0 (3:0) w meczu 14. kolejki angielskiej ekstraklasy. Dwa gole w tym boju zanotował Mohamed Salah, obejmując jednocześnie prowadzenie w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców Premier League.

Liverpool FC przystępował do swojej potyczki z jasnym celem, którym było umocnienie się na pozycji lidera rozgrywek. Z kolei zawodnicy Orłów mieli nadzieję na sprawienie niespodzianki i powrót na zwycięski szlak. W związku z tym bój na Selhurst Park zapowiadał się interesująco.

Liverpool do bólu skuteczny

W pierwszej odsłonie rywalizacji podopieczni Juergena Kloppa co prawda nie byli zespołem, który zdominował swojego przeciwnika na boisku. Niemniej gra mistrzów Anglii była na tyle poukładana, że na przerwę The Reds udali się z trzybramkową zaliczką. W przeciwieństwie do swoich rywali byli niezwykle efektywni.

Wynik spotkania został otwarty już w trzeciej minucie, gdy na listę strzelców wpisał się Takumi Minamino, oddając celne uderzenie z mniej więcej dziewięciu metrów. Asystę przy golu Japończyka zaliczył Sadio Mane. Na drugiego gola trzeba było natomiast czekać do 35 minuty. Po ogromnym zamieszaniu przed polem karnym Crystal Palace przytomność umysłu zachował Senegalczyk Mane, oddając mocny strzał, więc mieliśmy 2:0 dla gości.

Ostatnie słowo w pierwszej części gry należało do Roberto Firmino, który zamienił na gola błyskawiczną kontrę swojego zespołu. Tym samym Brazylijczyk zaliczył swoje czwarte trafienie w trakcie trwającej kampanii. Jednocześnie Liverpool prowadził 3:0, będąc bez wątpienia blisko swojego dziewiątego zwycięstwa w sezonie.

Gospodarze tylko tłem

Po zmianie stron festiwal strzelecki w wykonaniu ekipy Juergena Kloppa trwał nadal. Najpierw w 52. minucie kapitalnym uderzeniem sprzed pola karnego popisał się Jordan Henderson. 16 minut później Roberto Firmino dołożył kolejne trafienie w boju z ekipą z południowego Londynu, popisując się efektowną “podcinką”.

Tymczasem w ostatnich 10 minutach dwa gole dołożył Momo Salah. Egipcjanin w 81. minucie popisał się celnym strzałem głową z bliska. Z kolei w 84. minucie ustalił wynik rywalizacji na 7:0, wykorzystując podanie od Alexa Oxlade’a-Chamberlaina. Tym samym Liverpool wygrał drugi ligowym mecz z rzędu, po którym ma na swoim koncie 31 punktów. Crystal Palace po dwóch ostatnich remisach zanotowało natomiast swoją szóstą porażkę w sezonie.