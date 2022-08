Pressfocus Na zdjęciu: Harvey Elliott

Liverpool poinformował, że Harvey Elliott podpisał nowy kontrakt. 19-letni piłkarz pierwszego zespołu związał się z klubem umową do 30 czerwca 2027 roku.

Trzy lata temu Harvey Elliott trafił na Anfield

Od tego czasu 19-latek przebił się do drużyny Juergena Kloppa

Anglik występami w pierwszym zespole zapracował na długoletni kontrakt

Młody talent Liverpoolu spełnia marzenia

Liverpool kupując nowych piłkarzy kieruje się tym, aby mieli oni odpowiednio duże umiejętności oraz potencjał na stania się jeszcze lepszym zawodnikiem. Takie kryterium trzy lata temu spełniał Harvey Elliott, z którego Juergen Klopp stara się aktualnie zrobić świetnego gracza. Anglik w minionym sezonie dostał od niemieckiego trenera niespełna 600 minut na pokazanie swoich umiejętności. Opiekun The Reds w trwającej kampanii zamierza stawiać na 19-latka jeszcze częściej. Wobec tego piłkarz otrzymał nową umowę.

– Dobrze wiedzieć, że pozostanę w tym miejscu przez przynajmniej jeszcze kilka lat, co jest spełnieniem moich dziecięcych marzeń. Nic w tym świecie nie jest w stanie uczynić mnie bardziej podekscytowanym i szczęśliwym – powiedział Elliott po związaniu się z Liverpoolem do 30 czerwca 2027 roku.

– Chciałbym spędzić tutaj całą swoją karierę, bo po to tutaj przyszedłem, aby zaaklimatyzować się w drużynie i grać tak dużo jak to tylko możliwe. Od grania w ogródku i udawania piłkarza Liverpoolu, do grania na Anfield i faktycznego bycia piłkarzem Liverpoolu. Chciałbym zachować wszystkie te wspomnienia, spojrzeć na nie za kilka lat i powiedzieć: “co za piękne marzenia”, a potem rozkoszować się tym, że udało mi się te marzenia spełnić – dodał szczęśliwy Anglik.

