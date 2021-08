Liverpool – Chelsea: hit sprostał oczekiwaniom

Liverpool zdominował Chelsea w hicie trzeciej kolejki Premier League. Londyńczycy zagrali jednak mądrze i Anfield opuszczą z jednym punktem po remisie 1:1.

Hit trzeciej kolejki Premier League to starcie Liverpool kontra Chelsea. Obie ekipy są poważnymi pretendentami do wygrania mistrzostwa Anglii. The Reds i The Blues rozpoczęli sezon od zdobycia kompletu punktów, więc o formę sportową mogliśmy być spokojni. Na Anfield oczekiwaliśmy doskonałego widowiska.

Emocje do samego końca

W pierwszej połowie meczu rozgrywanego na Anfield, dostaliśmy właściwie wszystko, co potrzebne do piłkarskiego widowiska. Chelsea pozostała w cieniu przeważającego rywala i cierpliwie czekała na swoją okazję. Na nadarzyła się w 22. minucie, gdy Reece James dośrodkował z rzutu rożnego do Kaia Havertza. Niemiec pokonał Alissona po świetnym uderzeniu piłki głową w okolicy słupka.

Liverpool przeważał w posiadaniu piłki. Wykreował sporo szans bramkowych, ale wydawało się, że do szatni zejdzie przegrywając 0:1. Tymczasem kilka chwil przed przerwą Reece James przewinił i został ukarany czerwoną kartką. Ponadto Anthony Taylor po analizie systemu VAR przyznał gospodarzom jedenastkę. Podszedł do niej Mohamed Salah, który nie zawiódł miejscowych fanów i doprowadził do remisu 1:1.

Liverpool może czuć niedosyt

Na drugie 45 minut Liverpool wyszedł z nastawieniem zgarnięcia kompletu punktów i robił wszystko, żeby tak się stało. Oddał kilkanaście strzałów. Sporo z nich było celnych, więc Edouard Mendy miał zapracowany dzień. Zupełnie inaczej miała się sytuacja w szesnastce strzeżonej przez Alissona. Brazylijczyk przez większość czasu mógł ze spokojem obserwować rozwój boiskowych wydarzeń. Chelsea grała bowiem w osłabieniu i szanowała remis 1:1. Prezentowała mądry i odpowiedzialny futbol. Dzięki temu wywalczyła cenny punkt.