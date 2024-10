Liverpool stracił kluczowe ogniwo. Sześć tygodni przerwy przez kontuzję

Liverpool potwierdził, że Alisson Becker będzie nieobecny do końca listopada z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego uda, której doznał podczas wygranego meczu z Crystal Palace. Jego nieobecność to poważny cios dla The Reds.

Alisson wypada z gry na minimum sześć tygodni

Alisson Becker będzie nieobecny co najmniej przez sześć tygodni. Po przerwie reprezentacyjnej Liverpool czeka seria wymagających spotkań, w tym mecze z Chelsea i Arsenalem, a także z Bayerem Leverkusen i RB Lipsk w Lidze Mistrzów. Brak Alissona w tych spotkaniach może być odczuwalny, ponieważ jest on niekwestionowanym liderem The Reds między słupkami i kluczowym zawodnikiem defensywy.

Wobec nieobecności Alissona, jego miejsce zajmie irlandzki bramkarz Caoimhin Kelleher, który już wcześniej miał okazje prezentować swoje umiejętności w barwach Liverpoolu. W tym sezonie zadebiutował w meczu przeciwko Bournemouth i dobrze poradził sobie z presją. Trener Arne Slot docenił jego umiejętności, podkreślając, że Kelleher jest w pełni przygotowany do pełnienia roli tymczasowego pierwszego bramkarza.

– Alisson to nasz numer jeden, najlepszy bramkarz na świecie, ale Caoimhin jest gotowy, aby go zastąpić i już to udowodnił – mówił menedżer The Reds.

Kontuzje Alissona skłoniły Liverpool do inwestycji w bramkarzy. Przed sezonem klub zakontraktował Giorgi Mamardashvilego z Valencii za 29 milionów funtów, co pokazuje, że The Reds już przygotowują się na przyszłe zmiany między słupkami. Na razie jednak to Kelleher będzie musiał stanąć na wysokości zadania, szczególnie w obliczu trudnych rywali w nadchodzących tygodniach.

