Jamie Carragher nie był zwolennikiem transferu Lisandro Martineza do Manchesteru United. Argentyńczyk udanie zaadaptował się do warunków panujących w Premier League, a ekspert Sky Sports przyznał, że pomylił się co do niego.

Blisko 60 milionów zapłacił za Lisandro Martineza Manchester United. Argentyńczyk szybko stał się ważnym dla Erika ten Haga zawodnikiem i zdążył rozegrać już 31 meczów, w których udało mu się nawet zanotować bramkę. Stoper zbiera pozytywne recenzje za swoją grę, a media chwalą transakcję, jakiej dokonały Czerwone Diabły.

Jamie Carragher początkowo był przeciwnikiem transferu Martineza. Były zawodnik, a obecnie eksperta Sky Sports twierdził, że Argentyńczyk jest zbyt niski, by grać na środku obrony Czerwonych Diabłów. Legenda Liverpoolu przyznała, że błędnie oceniła 25-latka.

– Myślę, że on jest świetny. Żeby grać tak dobrze na środku obrony, będąc tak niskim, trzeba być kimś wyjątkowym. Nie wierzyłem, że zawodnik takich rozmiarów poradzi sobie z grą defensywną w Premier League. To, co mówiłem wcześniej o duchu Manchesteru United, on to zdecydowanie ma. Widzieliście go w trakcie mundialu w Katarze. Argentyńczycy mają w sobie gen waleczności – stwierdził Carragher.

Martinez istotnie na początku sezonu nie wyglądał zbyt dobrze, jednak wraz z upływem kolejnych miesięcy jego forma rosła. Obecnie jest jednym z najważniejszych defensorów Manchesteru United.

