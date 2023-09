IMAGO / Focus Images Na zdjęciu: Jesse Lingard

Jesse Lingard pozostaje wolnym zawodnikiem, odkąd wygasła jego umowa z Nottingham Forest

Anglik trenuje na obiektach West Hamu. Według Davida Moyesa, znacznie poprawił się pod względem kondycyjnym i być może dostanie szansę w ekipie Młotów

30-latek rozegrał świetną rundę dla londyńczyków podczas sezonu 2020/2021

“Wygląda coraz lepiej, chciałbym dać mu szansę”

Jesse Lingard wciąż nie może znaleźć nowego pracodawcy. Nottingham Forest nie zdecydowało się na przedłużenie z nim umowy, przez co od 1 lipca Anglik pozostaje bezrobotny. 30-latek trenuje ostatnio na obiektach West Hamu. Media spekulowały, że to właśnie w Londynie ma największe szanse na podpisanie nowego kontraktu. Sytuację skomentował sam David Moyes.

– Jesse trenował z nami w ostatnich trzech tygodniach i bardzo się od tamtej pory poprawił. Ma naprawdę dobrą kondycję. Znacznie lepszą, niż wtedy, gdy do nas przybył. Muszę powiedzieć, że gdy trafił do nas dwa lata temu, strzelił chyba dziewięć bramek w 15 meczach. Stworzył różnicę, dzięki której po raz pierwszy awansowaliśmy do europejskich pucharów. Chcę dać mu szansę, by wrócił do formy i wtedy zobaczymy. Zbliża się do poziomu fizycznego, na jaki w jego przypadku liczymy – powiedział szkocki trener.

Lingard w minionym sezonie rozegrał 20 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dwie bramki i dwie asysty.

Czytaj więcej: Atletico ustalilło priorytety kontraktowe na najbliższe miesiące.

West Ham Manchester City 6.20 4.80 1.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 września 2023 18:18 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin