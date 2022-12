Pressfocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Pep Guardiola dąży do tego, aby Manchester City wygrał Ligę Mistrzów. Hiszpan uważa, że mistrzowi Anglii uda się podnieść upragnione trofeum.

Manchester City nigdy nie wygrał Ligi Mistrzów

Pep Guardiola żałuje braku tego trofeum z mistrzem Anglii

Hiszpan odniósł się też do swojego nowego kontraktu

Guardiola komentuje pozostanie w Manchesterze

Pep Guardiola od 2016 roku prowadzi Manchester City. Przez ponad sześć lat Hiszpan stał się klubową legendą. Między innymi ze względu na to, jak bardzo Obywatele zdominowali angielski futbol. Na swoim koncie mają oni bowiem kilka triumfów w Premier League, czy inne krajowe puchary. Manchester City do gabloty nie włożył jeszcze trofeum za Ligę Mistrzów. Rozgrywki te są zatem wyjątkowo istotne dla Pepa Guardioli.

– Przyznaję, że to jest trofeum, którego chcemy. Mój pobyt tutaj nie byłby kompletny, gdybyśmy go nie wygrali. To nie jest jedyny powód, dla którego przedłużam kontrakt z Manchesterem City. Mam wrażenie, że ten klub prędzej czy później je zdobędzie. Próbowaliśmy w przeszłości. Próbowaliśmy ze wszystkich sił i mocy. Oczywiście, że będziemy próbować dalej – zapowiedział hiszpański szkoleniowiec. Jego zespół w 1/8 finału Ligi Mistrzów wylosował RB Lipsk.

Opiekun Manchesteru City jakiś czas temu związał się z mistrzem Anglii nowym kontraktem. Pep Guardiola przyznał, że byłoby mu trudno opuścić klub, który wspiera go na każdym kroku. – Bardzo dziękuję za zaufanie do mnie. Trudno będzie odpłacić zarządowi to, co mi okazują, zaufanie. Trudno odrzucić to, jak chcą, żebym dalej dawał z siebie wszystko – rzekł hiszpański trener przed czwartkowym meczem 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej w Liverpoolem.

