Wiele klubów z Premier League chciało, aby Robert Lewandowski reprezentował ich barwy. Polak nie był jednak na to chętny. Powód zdradził Cezary Kucharski.

Robert Lewandowski nieraz miał ofertę z Premier League

Polak nie był jednak zainteresowany przenosinami do Anglii

W tej sprawie wypowiedział się jego były agent

Lewandowski obawiał się Premier League

Od wielu lat Robert Lewandowski łączony jest z transferem do Premier League. Polak w przestrzeni medialnej nie był łączony jedynie z Tottenhamem, co świadczy o tym, że napastnik Bayernu ma wyrobioną markę u czołowych trenerów na Wyspach Brytyjskich. Zdaje się jednak, że nie zobaczymy kapitana reprezentacji Polski w lidze angielskiej. Problemem z pewnością nie są warunki finansowe. Co zatem stało na przeszkodzie w przenosinach do np. Manchesteru United, czy Liverpoolu? Swoją opinią podzielił się były agent Lewandowskiego.

– Zawsze słyszałem od Roberta infantylne wyjaśnienie, że w Anglii tak często pada. Tak mi powiedział. Myślę jednak, że prawdziwym powodem było to, że sądził, iż nie będzie w stanie być tak skuteczny jak w Niemczech. Robert bardzo się tego bał. PSG? Nie mogłem wcześniej negocjować z PSG, ponieważ żona Roberta nie chciała jechać do Paryża. Może to się zmieniło – powiedział Cezary Kucharski.

Lewandowski w swoim CV może dopisać kolejną czołową ligę oprócz Bundesligi. Polak koncentruje się na transferze do Barcelony. Wynika to z wypowiedzi kapitana biało-czerwonych oraz informacji najlepiej poinformowanych dziennikarzy na świecie. Problemem jest na razie Bayern, który oczekuje na satysfakcjonującą propozycję od Barcelony.

