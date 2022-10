fot. PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland jest w tym sezonie absolutnie nie do zatrzymania. Legendarny defensor Milanu Alessandro Nesta przekonuje, że poradziłby sobie z reprezentantem Norwegii. Wskazał ponadto napastnika, z którym za czasów kariery było mu najciężej.

Erling Haaland ma już na swoim koncie 19 bramek w barwach Manchesteru City

Alessandro Nesta radzi, jak można powstrzymać Norwega

Legendarny defensor Milanu przyznał, że najtrudniejsza była dla niego rywalizacja z Brazylijczykiem Ronaldo

“Jeśli zostawisz mu za dużo przestrzeni, jesteś martwy”

Latem Erling Haaland opuścił szeregi Borussii Dortmund i zdecydował się na hitową przeprowadzkę do Manchesteru City. Dla wielu miała być weryfikacja jego umiejętności, natomiast mało kto się spodziewał, że w nowych barwach będzie sobie radził tak znakomicie. Norweg pobija wszelkie strzeleckie rekordy, a w obecnym sezonie ma już na swoim koncie 19 trafień w 12 występach. Trzykrotnie kończył mecz z hattrickiem na koncie.

Kibice są pod wrażeniem kosmicznej dyspozycji Haalanda i zastanawiają się, gdzie jest jego sufit. Umiejętności napastnika docenia także legendarny defensor Milanu Alessandro Nesta, choć uważa on, że za czasów swojej świetności byłby w stanie go zatrzymać. Doradza także innym obrońcom, w jaki sposób grać przeciwko gwieździe Manchesteru City.

– Myślę, że poradziłbym sobie z Haalandem, ponieważ miałem do czynienia z Ronaldo. Erling jest bardzo dobry, ale ten drugi był kompletnie innym zawodnikiem. jaki jest sposób bym go powstrzymał? Starałbym się być cały czas blisko niego. Kiedy zacząłby się rozpędzać, to zapewne bym go przyblokował. Jeśli zostawiasz mu za dużo przestrzeni, jesteś martwy – przekonuje Nesta.

Włoski obrońca, który swego czasu uważany był za najlepszego na świecie, zdradził, przeciwko któremu napastnikowi grało mu się najciężej. Wyróżnił rywalizację z Brazylijczykiem Ronaldo.

– Grałem przeciwko Messiemu czy Cristiano, ale dla mnie rywalizacja z Ronaldo była zupełnie czymś innym – uważa emerytowany piłkarz.

