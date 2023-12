Legenda Man Utd ostro ws. Rashforda. “Nie mogę tego zaakceptować”

Marcus Rashford zanotował słaby występ z Newcastle, za co spotkała go ogromna krytyka. Patrice Evra, legenda Manchesteru United, równie ostro wypowiedział się na ten temat.

IMAGO / Gary Oakley Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford znajduje się w słabej formie

Napastnik został skrytykowany za występ z Newcastle

Ostro skomentował to Patrice Evra

Patrice Evra nie rozumie Marcusa Rashforda

Marcus Rashford w tym sezonie nie jest w najlepszej formie. Angielski napastnik Manchesteru United zanotował szczególnie słaby występ przeciwko Newcastle, za co spotkała go ogromna krytyka. Do tych głosów dołącza także Patrice Evra, legenda Czerwonych Diabłów.

– Byłem całkiem zadowolony z występu w Lidze Mistrzów przeciwko Galatasaray. Każdy może popełniać błędy. Jednak w meczu z Newcastle zachował się nieprofesjonalnie. Widziałem takie rzeczy, jak nastawienie, gdy gracze nawet nie chcieli wychodzić na boisko. Marcus Rashford jest skrzydłowym. Kiedy grałem na lewym obrońcy, nawet nie prosiłem skrzydłowego, aby wrócił. Pamiętam Giggsy’ego w wieku 39 lat, nawet na treningu. Nigdy nie widziałem, żeby tak się poddał. Nigdy się tak nie poddawał. Nie mogę zaakceptować takich rzeczy. Trzeba ciężko pracować. Nie musisz się błyszczeć – powiedział Francuz.

Czytaj dalej: Man Utd czeka na oferty. Trzy gwiazdy na wylocie