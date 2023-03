Pressfocus Na zdjęciu: Jamie Carragher

Cody Gakpo zimą wzmocnił Liverpool

Wątpliwości odnośnie przydatności Holendra miał Jamie Carragher

Anglik nabrał jednak przekonania do byłego piłkarza PSV

Carragher przyznał się do błędu w ocenie gracz Liverpoolu

Liverpool odradza się w Premier League. The Reds w przypadku wygrania zaległego meczu ligowego, mają tyle samo punktów, co czwarty Tottenham. To między innymi efekt niedawnego rozbicia Manchesteru United 7:0. Dwa gole strzelił wówczas Cody Gakpo, którego początkowo mylnie ocenił Jamie Carragher.

– Będę z wami szczery, oglądając Gakpo, nie sądziłem, że ma to w sobie. Myślałem, że musi grać w środku. Nie widziałem go jako skrzydłowego, mimo że to była jego rola w PSV. Wydawało mi się, że nie jest wystarczająco szybki – skomentował Anglik, który zagrał dla Liverpoolu ponad 700 razy.

– Dynamika jaką posiada była absolutnie fantastyczna. Do tego wykończenie. To jest klasa światowa. To potrafią tylko najlepsi, wykańczać akcję w taki sposób. Dla mnie był objawieniem tego meczu – rzekł Jamie Carragher, doceniając jakość piłkarza Liverpoolu.

