Liverpool obecnie zajmuje fotel lidera w Premier League. Jamie Carragher na łamach "The Telegraph" dość krytycznie wypowiedział się o "The Reds", sugerując, że nie zasłużyli na pierwsze miejsce.

Źródło: The Telegraph

IMAGO / Mike Egerton / PA Images Na zdjęciu: Jamie Carragher

Liverpool, po ostatniej wpadce Arsenalu, wskoczył na pozycję lidera Premier League

Jamie Carragher jednak nie jest zadowolony z postawy “The Reds”

Były piłkarz ma wątpliwości czy zespół Jurgena Kloppa jest w stanie sięgnąć po mistrzostwo

Jamie Carragher: Liverpool jest na pierwszym miejscu, nie wiem dlaczego

Po 16. kolejkach rozgrywek Premier League na pozycji lidera znajduje się Liverpool. Podopieczni Jurgena Kloppa dzięki wpadce Arsenalu w ostatniej serii gier wskoczyli właśnie na pierwszą pozycję. Gra “The Reds” jednak jest wciąż daleka od ideału, a swoją opinię na ten temat postanowił wyrazić Jamie Carragher na łamach “The Telegraph”

– Liverpool jest na pierwszym miejscu w tabeli, ale tak naprawdę nie jestem pewny dlaczego. Tabela mówi jedno, ale oczy mówią coś innego. W zespole nie ma odpowiedniego balansu i ciężko go sobie wyobrazić bez defensywnego pomocnika z prawdziwego zdarzenia – powiedział

– Mimo że tak wiele mówi się o Liverpoolu 2.0, w rzeczywistości oni wygrywają mecze dzięki fundamentom, które Klopp położył, tworząc swój pierwszy wielki zespół na Anfield. Według mnie w środku to wciąż Liverpool 1.0 – kontynuował.

– Jeśli Liverpool chce pozostać na szczycie, to musi się zmienić, nowe nabytki muszą wejść z okazjonalnie dobrego poziomu na poziom nieustannie wybitny. W styczniu wróci kwestia ściągnięcia topowej szóstki. Jeśli jakaś będzie dostępna, to czemu by nie ruszyć po nią, zamiast czekać? – dodał.

Liverpool w kolejnym meczu podejmą Manchester United. Mecz odbędzie się już w najbliższą niedzielę o godzinie 17:30.

