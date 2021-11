Arsenal rozważa wykup napastnika Juve

Źródło: Goal.pl/ SportsMail Gabriel Bielecki

Dejan Kulusevski znalazł się pod ścianą. Rola Szweda w Juventusie została ograniczona do rezerwowego, co nie przypadło do gustu 21-latkowi. Całą sytuację spróbuje wykorzystać Arsenal. Mikel Arteta potrzebuje ofensywnych wzmocnień i planuje wykup atakującego z Turynu już podczas zimowego okienka.