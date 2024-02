Imago / David Horn Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United przegrał 1:2 z Fulham

Na Erika ten Haga spadła duża krytyka

Gabby Agbonlahor uważa, że Manchester United powinien się pozbyć trenera

Manchester United powinien się pozbyć ten Haga

Manchester United w ostatnim meczu Premier League przeciwko Fulham przegrał 1:2 na własnym stadionie. Tym samym Czerwone Diabły przerwały passę siedmiu meczów bez porażki. Po spotkaniu na Erika ten Haga spadła ogromna fala krytyki w związku z komentarzami dotyczącymi zakończonego starcia.

Holender w rozmowie z dziennikarzami chwalił zespół za to, że byli w stanie doprowadzić do wyrównania, co nie spodobało się byłemu piłkarzowi Aston Villi. Gabby Agbonlahor w rozmowie z portalem TalkSport dość odważnie wypowiedział się na temat holenderskiego szkoleniowca.

– Słyszałeś kiedyś kogoś, kto ma większe urojenia? Kiedy menedżer zaczyna mieć urojenia tak jak teraz Erik ten Hag, nadszedł czas, aby się go pozbyć – powiedział Agbonlahor w rozmowie z TalkSport.

– Wyjdź i bądź szczery, twój zespół był okropny. Każdy zawodnik przez całe 90 minut. Ósma porażka w tym sezonie u siebie, a on mówi “Zespół pokazał charakter, strzelając wyrównującego gola”. Wcześniej uchodziło im to na sucho. Mimo słabej gry jakimś cudem wygrywali mecze, ale dzisiaj otrzymali dokładnie to, na co zasłużyli. Dzisiejszy Manchester United był hańbą dla tego klubu – grzmiał Agbonlahor.

Czerwone Diabły po 26. kolejkach Premier League zajmują 6. miejsce w lidze z dorobkiem 44 punktów. Strata do TOP4 ponownie zwiększyła się do 8 oczek. Następne spotkanie zagrają w środę, a ich rywalem w Pucharze Anglii będzie Nottingham.