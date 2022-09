fot. PressFocus Na zdjęciu: Kalidou Koulibaly

Kalidou Koulibaly w trakcie letniego okna transferowego zmienił barwy klubowe. Senegalczyk trafił do Chelsea z SSC Napoli. W rozmowie z portalem Lequotidien.sn zawodnik opowiedział, dlaczego zdecydował się na transfer do ekipy z Premier League.

Kalidou Koulibaly to bez wątpienia jeden z solidniejszych obrońców na świecie

Senegalczyk zdecydował się latem na transfer do Chelsea

31-latek opowiedział o tym, co skłoniło go do tego, aby zmienić barwy klubowe

Koulibaly: chciałem coś zmienić w życiu

Kalidou Koulibaly po wielu latach spędzonych w Serie A trafił latem za 38 milionów euro do Chelsea. Ponadto były klub zawodnika SSC Napoli może liczyć na dwa miliony w formie bonus w ramach transakcji. Zawodnik podzielił się ostatnio swoimi odczuciami związanymi z grą w angielskiej ekipie.

– Czuję się świetnie w nowym klubie. To był dla mnie życiowy wybór. Chciałem zmienić klub. Tym bardziej że chyba dałem z siebie wszystko w Napoli. Doszedłem do momentu, w którym chciałem zmienić coś w swoim życiu. Rzucić nowe wyzwanie i podjąć się go – mówił Koulibaly w rozmowie z Lequotidien.sn.

– Pojawiła się oferta z Chelsea, więc nie zastanawiałem się długo. To zespół, który znajduje się w pierwszej piątce klubów na świecie, ma wspaniałą historię. To drużyna z mentalnością zwycięzcy – przekonywał Senegalczyk.

– Kiedy do mnie zadzwonili, od razu odpowiedziałem pozytywnie, bo gra w Premier League jest niesamowita – powiedział zawodnika.

– Grałem we Francji, w Belgii, potem przyjechałem do Włoch, gdzie dorastałem, dojrzewałem i urodziły się moje dzieci. Dlatego nigdy nie przestanę im dziękować za wszystko, co mi dali. Teraz myślę, że nadszedł czas na coś nowego – kontynuował Koulibaly.

– Bardzo cieszę się, że jestem w Chelsea. Na początku było to trochę trudne, bo musiałem przenieść osiem lat mojego życia do Londynu. To jest trudne. Musieliśmy znaleźć szkołę, przyzwyczaić się do życia w Londynie. Przyjechałem do Londynu, gdzie znalazłem dom, szkoły dla dzieci, trochę się zorientowałem. Dlatego jestem bardzo szczęśliwy – zakończył zawodnik.

