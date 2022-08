fot. PressFocus Na zdjęciu: Kalidou Koulibaly

Kalidou Koulibaly w trakcie trwającego okna transferowego wzmocnił Chelsea. Były już zawodnik SSC Napoli w rozmowie z oficjalną stroną internetową The Blues przekazał, że nie przybył do ekipy z Premier League po to, aby zastąpić Antonio Ruedigera.

Tego lata Kalidou Koulibaly zamienił SSC Napoli na Chelsea

Senegalczyk trafił do angielskiej ekipy za blisko 40 milionów euro

31-latek w rozmowie z oficjalnymi mediami klubu z Londynu przekazał, że nie chce być porównywany do Antonio Ruedigera

“Mam swój pomysł na piłkę nożną”

Kalidou Koulibaly zasilił szeregi Chelsea, kosztując 38 milionów euro. 31-latek związał się z gigantem Premier League kontraktem do 2026 roku. W powszechnej opinii kapitan reprezentacji Senegalu ma zastąpić Antonio Ruedgiera. 31-latek przekonuje jednak, że nie jest tak, jak sugerują to media.

– Antonio jest bardzo dobrym zawodnikiem. Wiem, co zrobił dla Chelsea. Grałem przeciwko niemu, kiedy był w Romie. Dużo zrobił dla Chelsea i cieszyłem się, że przeszedł do Realu Madryt, ale to nie wywiera na mnie presji – przekonywał Koulibaly cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu z Londynu.

– Nie chcę być facetem, który zastępuje Ruedigera. Jestem Koulibaly, inny zawodnik, nie gram tak jak on. Mam inne umiejętności, inny styl, inny pomysł na piłkę nożną, więc postaram się zapewnić zespołowi solidność – zaznaczył Senegalczyk.

Chelsea nową kampanię ligową zacznie już w najbliższą sobotę. Pierwszy mecz w nowym sezonie Premier League londyńczycy zagrają z Evertonem. Tymczasem pierwsze starcie The Blues w roli gospodarza zagrają z kolei w lidze 14 sierpnia z Tottenhamem Hotspur.

