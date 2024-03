Mauricio Pochettino był obecny na konferencji prasowej przed spotkaniem Brentford - Chelsea w 27. kolejce Premier League. Szkoleniowiec The Blues przekazał niepokojące informacje dotyczące jednego z najdroższych nabytków w historii klubu.

IMAGO / PRiME Media Images/ Andy Rowland Na zdjęciu: Wesley Fofana

W 27. kolejce Premier League Chelsea zagra na wyjeździe z Brentfordem

Mauricio Pochettinno nie będzie mógł skorzystać z siedmiu zawodników

W tej grupie znajduje się piłkarz, który może nie zagrać już do końca sezonu

Obrońca Chelsea w tym sezonie nie pojawi się na boisku

Chelsea w 27. serii gier Premier League wystąpi na wyjeździe. Drużyna Mauricio Pochettino zmierzy się z Brentfordem w derbowym starciu. Faworytami tego spotkania się goście, chociaż ich dyspozycja nie pozwala wierzyć w pewne zwycięstwo. Jednak Pszczoły prezentują się zdecydowanie gorzej, co wskazuje na większe szanse The Blues.

Do kadry Chelsea na to starcie wracają Thiago Silva i Marc Cucurella. Pochettino nadal nie może skorzystać z usług takich piłkarzy jak James, Nkunku, Chukwuemeka, Ugochukwu, Badiashile, Lavia i Fofana. Trener gości wypowiedział się na temat ostatniego z nich:

– Niestety nie sądzę, że zobaczymy go z powrotem na boisku przed końcem tego sezonu. Oczywiście nigdy nie wiadomo, czy faktycznie tak się stanie, ale w tej chwili właśnie tak to wygląda.

Wesley Fofana trafił do Chelsea w lecie 2022 roku. The Blues zapłacili za niego Leicester aż 80 milionów euro. W barwach londyńczyków Francuz rozegrał tylko 20 spotkań, co spowodowane było kolejnymi kontuzjami. Obecnie 23-latek kontynuuje rehabilitację po zerwaniu więzadeł krzyżowych w kolanie. W tym sezonie nie zaliczył ani jednego meczu.