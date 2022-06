Pressfocus Na zdjęciu: Jakub Moder

Jakub Moder rehabilituje się po zerwaniu więzadeł krzyżowych. Reprezentant Polski wraca do zdrowia powoli, ale czuje się dobrze.

Na początku kwietnia Jakub Moder zerwał więzadła krzyżowe

Polak od tego czasu czyni postępy

23-latek nie wyznacza sobie jednak terminu pełnego powrotu do zdrowia

Moder w kontakcie z selekcjonerem

W końcówce marca Jakub Moder pomógł reprezentacji Polski awansować na mundial w Katarze, który odbędzie się w listopadzie i grudnia. Udział 23-latka w tym turnieju jest jednak wątpliwy, ponieważ pomocnik Brighton rehabilituje się po kwietniowym zerwaniu więzadeł krzyżowych. Piłkarz wraca do zdrowia powoli.

– Czuję się dobrze. Rehabilitacja przebiega powoli. Jestem trochę ponad dwa miesiące po operacji. Póki co praca jest mozolna, ale idzie ku dobremu. Nie ma co jednak przewidywać. Pewnie w najbliższych miesiącach będzie wiadomo coś więcej. Nie wyznaczam sobie terminów – powiedział Moder, który podkreśla jak wiele czasu zajmuje mu powrót do zdrowia.

– Tę rehabilitację można podciągnąć pod pełen etat, bo bywały dni, gdy od rana do popołudnia miałem masaże, pracę manualną, siłownię. Roboty było sporo. To bardzo potrzebne, żeby kolano wróciło do siebie – wyjaśnił pomocnik Brighton, który jest w kontakcie z Czesławem Michniewiczem. Selekcjoner naszej kadry marzy o powrocie Modera na turniej, lecz o to będzie bardzo trudno.

– Dla mnie najważniejsze jest, żebym wrócił przede wszystkim bezpiecznie, żebym był pewny tego kolana i żeby nic więcej się z nim nie wydarzyło. Wiadomo, że mundial to wielka impreza i sam walczyłem, żeby na nim zagrać, ale najważniejsze jest dla mnie zdrowie – rzekł 23-letni pomocnik.

