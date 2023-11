IMAGO / Pro Sports Images / Paul Phelan Na zdjęciu: Rasmus Hojlund

Rasmus Hojlund i Antony wrócili do treningów z zespołem

Obaj piłkarze wzięli udział w treningu przed meczem z Galatasaray

Erik ten Hag będzie mógł wystawić piłkarzy od pierwszej minuty spotkania

Hojlund i Antony wrócili do gry

Erik ten Hag może odetchnąć z ulgą przed kluczowym meczem w Lidze Mistrzów przeciwko Galatasaray. Do grona dostępnych piłkarzy wrócili po kontuzji Rasmus Hojlund oraz Antony. Zawodnicy wzięli udział w dzisiejszym treningu, o czym poinformował Laurie Whitwell z The Athletic. Dla szkoleniowca “Czerwonych Diabłów” jest to dobra wiadomość, ponieważ w drużynie planuje plaga kontuzji. Co więcej, w starciu z tureckim zespołem nie wystąpi Marcus Rashford z powodu czerwonej kartki w poprzednim meczu.

Rasmus Hojlund mimo swojej nieskuteczności w Premier League, jest najlepszym snajperem drużyny w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W 4 spotkaniach zdobył 5 bramek. Z czego dwie trafił w poprzednim meczu z Galatasaray. Antony opuścił ostatni mecz z Evertonem ze względu na niegroźne stłuczenie. Jego forma w bieżącej kampanii jednak nie zachwyca. W 11 meczach nie zdobył ani bramki, ani nie zanotował asysty.

Zobacz także: Arturo Vidal skrytykował gwiazdę Manchesteru United. Powodem cieszynka piłkarza