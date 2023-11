Arturo Vidal podczas streamu na Twitchu odniósł się do cieszynki Alejandro Garnacho. Doświadczony piłkarz był niezadowolony z naśladowania przez Argentyńczyka celebracji bramki, która jest znakiem rozpoznawczym Cristiano Ronaldo.

Arturo Vidal podczas streamowania na Twitchu skrytykował Alejandro Garnacho

Reprezentantowi Chile nie spodobała się cieszynka, którą wykonał młody piłkarz

Garnacho strzelił fantastyczną bramkę w ostatnim meczu z Evertonem

Vidal uważa, że Garnacho powinien budować własną markę

Alejandro Garnacho zachwycił cały piłkarski świat podczas ostatniego ligowego meczu pomiędzy Manchesterem United a Evertonem. Argentyńczyk zdobył przepiękną bramkę z przewrotki w 3 minucie meczu. Bramka do złudzenia przypominała legendarne trafienie Wayne Rooneya z Derbów Manchesteru. Po zdobyciu gola 19-latek wykonał cieszynkę należącą do Cristiano Ronaldo. Zrobił to nie po raz pierwszy, bo za czasów wspólnej gry z Portugalczykiem również używał jego cieszynek.

Zachowanie młodej gwiazdy nie spodobało się Arturo Vidalowi. Chilijczyk regularnie streamuje na portalu Twitch. Właśnie tam postanowił zabrać głos w sprawie Garnacho i jego celebracji po zdobytym golu.

– Jedyną złą rzeczą albo tym, czego nie rozumiem, jest to, dlaczego świętuje jak Cristiano Ronaldo? – powiedział.

– Musi wyrobić sobie nazwisko. Jest już świetnym piłkarzem. To dobrze, że on jest jego idolem, ale powinien budować swoją markę. Nie rozumiem, dlaczego nie świętuje po swojemu i nie buduję swojej marki – dodał.

