Paul Parker nie należy do osób, które cieszyły przyjście Andre Onany do Manchesteru United. Były angielski piłkarz w rozmowie z portalem "tribalfootball.com" przyznał, że kameruński golkiper jest zdecydowanie gorszy od Davida De Gei.

IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Andre Onana

Paul Parker nie był zadowolony, że Manchester United sprowadził Andre Onanę

Były angielski piłkarz podzielił się kontrowersyjną opinią w sprawie golkipera “Czerwonych Diabłów”

59-latek uważa, że David De Gea jest zdecydowanie lepszym bramkarzem od Kameruńczyka

“De Gea był jednym z najlepszych w historii bramkarzy Manchesteru United”

Andre Onana trafił do Manchesteru United latem z Interu Mediolan. Angielski klub zapłacił za przyjście Kameruńczyka 52 miliony euro. Nowy bramkarz “Czerwonych Diabłów” szybko wkupił się w łaski kibiców z Old Trafford, jednak są osoby, które nie cieszy jego transfer.

Jednym z nich jest Paul Parker. Były angielski piłkarz w rozmowie z “tribalfootball.com” przyznał, że David De Gea jest lepszym bramkarzem niż Andre Onana, a Manchester United popełnił ogromny błąd, odstawiając Hiszpana, a w jego miejsce sprowadzając reprezentanta Kamerunu.

– Nie mogę powiedzieć, że nie lubię Andre Onany, bo tak nie jest. Jeśli jednak moglibyśmy cofnąć się w czasie, to nadal trzymałbym się Davida de Gei. Moim zdaniem to lepszy bramkarz – powiedział Paul Parker.

– To oczywiście nie czyni Onany kiepskim golkiperem. To dobry bramkarz i na pewno poprawił rozgrywanie akcji od tyłu. Może być cenny przy kontratakach oraz w sytuacjach, kiedy Manchester United musi posłać daleką piłkę do Marcusa Rashforda lub Rasmusa Hojlunda — kontynuował.

– Chciałbym jednak, aby Andre Onana notował więcej niezwykłych interwencji. Czasami czuję, że to telewizyjny bramkarz, który sprawia, że tak naprawdę łatwe interwencje wyglądają na trudne. Za nami dopiero cztery kolejki i na pewno się poprawi. Nie powinniśmy więc upatrywać w nim kozła ofiarnego – dodał były angielski piłkarz

– Na pewno trudne jest to, że każdy popełniony błąd powoduje porównania do Davida de Gei, który był jednym z najlepszych bramkarzy Manchesteru United w historii. Nie jest to fajna presja do dźwigania na swoich barkach – zakończył 59-latek.

