Chelsea po zwolnieniu Pottera poszukuje nowego menedżera

Jednym z głównych kandydatów jest Kompany

Menedżer Burnley nie chciał komentować plotek łączących go z The Blues

Kompany skupia się tylko na pracy w Burnley

The Athletic jako pierwszy informował, że Vincent Kompany jest rozważany przez Chelsea do roli nowego menedżera. Jednak 37-letni szkoleniowiec, który poprowadził Burnley do bezpośredniego awansu do Premier League w swoim pierwszym sezonie w klubie, odmówił komentarza na temat spekulacji łączących go z The Blues.

Udzielając wywiadu po porażce swojej drużyny 1:2 z Queens Park Rangers w sobotę, Kompany przyznał: – Powiedziałem, że nie angażuję się w rozmowy na ten temat. W tej chwili mam zbyt wiele w głowie, a jedyne, co mnie teraz interesuje to wygrywanie kolejnych meczów z Burnley. To jedyna rzecz, na której mi teraz zależy.

Kompany, który został menadżerem Burnley w czerwcu 2022 roku, ma imponującą pierwszą kampanię na Turf Moor. Przed sezonem nadzorował poważną przebudowę składu będąc zaangażowanym w szesnaście transferów.

Burnley przegrał tylko trzy mecze ligowe w Championship i awansował do Premier League na siedem meczów przed końcem rozgrywek.

