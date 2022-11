PressFocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Juergen Klopp został zawieszony przez Football Association na jeden mecz. To pokłosie zdarzenia październikowego spotkania jego Liverpoolu z Manchesterem City. Oznacza to, że Niemca zabraknie na ławce rezerwowych podczas ostatniego meczu The Reds przed przerwą na Mistrzostwa Świata w Katarze.

Football Association zawiesiło Juergena Kloppa na jeden mecz

To pokłosie kłótni Niemca z Anthonym Taylorem podczas październikowego spotkania Liverpoolu z Manchesterem City

Oznacza to, że trenera zabraknie podczas ostatniego starcia The Reds przed przerwą reprezentacyjną

Kloppa zabraknie w meczu z Southampton

Liverpool przeżywa ostatnio trudny okres w Premier League. W trzech ostatnich meczach wygrali tylko raz, z Tottenhamem. Już w sobotę The Reds czeka ostatnie spotkanie przed przerwą na Mistrzostwa Świata w Katarze. Na Anfield Road przyjedzie Southampton. W tym starciu gospodarze będą musieli poradzić sobie bez obecności Juergena Kloppa na ławce rezerwowych.

Niemiec starł się z sędzią Anthonym Taylorem podczas październikowego meczu jego zespołu z Manchesterem City (1:0). Football Association zarządziło zawieszenie na jeden mecz oraz karę w wysokości 30 tysięcy funtów. Klub znad Mersey odwołał się od tej decyzji, licząc, że skończy się jedynie na karze finansowej. Niestety dla Liverpoolu, FA podtrzymało swój wyrok. Klopp otrzymał zawieszenie na jeden mecz i nie będzie mógł aktywnie wspierać The Reds w starciu ze Świętymi.

Liverpool traci do czwartego Tottenhamu siedem punktów, ale Spurs rozegrali o jeden mecz więcej. Obecnie priorytetem dla ekipy Kloppa jest zapewnienie sobie miejsca w strefie Ligi Mistrzów.

