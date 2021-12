fot. PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool FC ma plan, aby przedłużyć umowę z Mohamedem Salahem. W sprawie rozmów z zawodnikiem na temat nowego kontraktu wypowiedział się ostatnio menedżer The Reds.

Bez wątpienia trudno sobie dzisiaj wyobrazić Liverpool bez Salaha

Juergen Klopp wypowiedział się ostatnio na temat rozmów z piłkarzem na temat nowej umowy

Obecny kontrakt Egipcjanina wygasa z końcem czerwca 2023 roku

Klopp skomentował postępy w negocjacjach w sprawie nowego kontraktu Salaha

Liverpool FC jest aktualnie wiceliderem Premier League, legitymując się dorobkiem 40 punktów na koncie. The Reds tracą tylko oczko do pierwszego Man City.

Kluczową postacią ekipy z Anfield Road jest Mohamed Salah. Zawodnik ma jednak umowę ważną z Liverpoolem tylko do końca czerwca 2023 roku. Juergen Klopp ujawnił, że rozmowy w sprawie nowego kontraktu podążają w dobrym kierunku.

– Negocjacje idą bardzo dobrze. To wszystko. Nie mogę powiedzieć, kiedy dojdziemy do porozumienia. Chcę, żeby negocjacje zakończyły się sukcesem. Kiedy? Tego nie wiem – mówił Niemiec cytowany przez Sky Sports.

Salah w tym sezonie rozegrał 17 spotkań, strzelając w nich 15 goli. Ponadto na koncie piłkarza The Reds jest dziewięć asyst. Egipcjanin w klasyfikacji najlepszych strzelców ligi angielskiej wyprzedza o sześć trafień drugiego Diogo Jotę.

Reprezentant Egiptu trafił do Liverpoolu w lipcu 2017 roku. Wcześniej bronił barw AS Roma. The Reds wydali na transfer z udziałem Salaha mniej więcej 42 miliony euro.

