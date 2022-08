Klopp sfrustrowany po remisie z Fulham. “Wyglądaliśmy źle”

PressFocus Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Jurgen Klopp nie był pod wrażeniem występu Liverpoolu po remisie 2:2 z Fulham na Craven Cottage. Beniaminek Premier League z impetem rozpoczął sobotni pojedynek sprawiając The Reds mnóstwo problemów.

Jurgen Klopp nie był zadowolony z postawy swoich zawodników w meczu z Fulham

Niemiecki menedżer skrytykował swój zespół za nieodpowiednie nastawienie

Liverpool na otwarcie sezonu 2022/23 jedynie zremisował z Fulham 2:2

Liverpool musi wyciągnąć wnioski

Aleksandr Mitrovic sprawiał wiele kłopotów Virgilowi van Dijkowi i Joelowi Matipowi, a zasłużonego gola dającego gospodarzom prowadzenie zdobył po pół godziny gry. Liverpool wyrównał dzięki rezerwowemu i debiutującemu w barwach The Reds Darwinowi Nunezowi, ale Fulham ponownie wyszło na prowadzenie chwilę później, gdy Mitrovic wykorzystał rzut karny po faulu Van Dijka w polu karnym. Wynik spotkania w 80. minucie ustalił Mo Salah doprowadzając do remisu 2:2.

– Widzę to tak, że zdobyliśmy jeden punkt po bardzo złej grze – komentował po meczu Jurgen Klopp, który wyraźnie był zły za postawę swoich zawodników w sobotnim pojedynku.

– Rozpoczęliśmy ten mecz z bardzo złym nastawieniem, a później trudno było już to zmienić. Ponadto murawa była bardzo sucha, co nie ułatwiało szybkiej gry. Wynik akceptuję, bo nie zasłużyliśmy na nic więcej. Przed nami mnóstwo rzeczy do poprawy – przyznał menedżer The Reds.

– W tym spotkaniu zagraliśmy dokładnie odwrotnie niż chcieliśmy. Nie potrafiliśmy przedostać się przez ich szeregi obronne. Rywal stosował pressing, przez który nie potrafiliśmy się rozpędzić. Powinniśmy wygrać ten mecz, bo mieliśmy dużo więcej szans. Decyzje sędziego nie mają tu nic do rzeczy – podsumował Klopp.

W następnej kolejce Liverpool zmierzy się z Crystal Palace. Spotkanie odbędzie się 15 sierpnia o godzinie 21:00.

