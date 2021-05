Wygrywając mecz na Old Trafford drużyna Liverpoolu przedłużyła swoje szanse pierwszą czwórkę i zakwalifikowanie się do Ligi Mistrzów. Jurgen Klopp przyznaje, że jest podekscytowany czekającym jego drużynę wyzwaniem.

Liverpool jest piąty w tabeli i do czwartej Chelsea traci cztery punkty. The Reds mają jednak do rozegrania jedno zaległe spotkanie. Przed nimi rywalizacja z West Bromwich Albion, Burnley i Crystal Palace.

– Przywykłem do tego, że trzeba kogoś gonić. Nie wiem czy czerpię z tego radość. Czasem tak, ale tak jak powiedziałem, to dla mnie coś powszedniego – zaznaczył Klopp. – Mało kiedy prowadzona przeze mnie drużyna odskakiwała reszcie. Zwykle to mój zespół był w roli tego, kto goni. Nie jest to zła sytuacja – dodał.

W niedzielę mecz z West Bromem

– Prawdę mówiąc niemal co sezon gramy o coś do samego końca. Nie ukrywam, że jest to ekscytujące. Wygrana nad Manchesterem United była nam potrzebna nie tylko ze względu na punkty, ale także, by zbudować nas pod względem mentalnym. Za nami długi sezon, a teraz będziemy nadal grać co trzy-cztery dni. Spróbujemy i zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi – stwierdził Klopp.

W najbliższej kolejce Premier League ekipa niemieckiego menedżera zagra na wyjeździe ze zdegradowaną już drużyną West Bromwich Albion.

Dwa kluby znajdujące się tuż przed Liverpoolem, czyli Chelsea i Leicester City, zagrają w 37. kolejce bezpośredni mecz. The Reds mają więc ogromną szansę, by dogonić jedną z tych drużyn.

